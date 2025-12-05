На чемпионате мира-2026 по футболу зафиксировано рекордное число болельщиков на трибунах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации сайта ФИФА, после завершения матчей третьего тура группы E, в которых Эквадор обыграл Германию, а Кот-д’Ивуар победил Кюрасао, общая посещаемость турнира достигла 3 605 357 зрителей.

Прежнее достижение держалось более тридцати лет - на чемпионате мира 1994 года в США матчи турнира в общей сложности посетили 3 587 538 человек.

Напомним, что ЧМ-2026 впервые проходит сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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