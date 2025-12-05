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ЧМ-2026
Сегодня 03:03
 

Кот-д'Ивуар вслед за Германией вышел в плей-офф ЧМ-2026

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Кот-д'Ивуар вслед за Германией вышел в плей-офф ЧМ-2026 Фото: depositphotos/ thenews2.com©

Сборная Кот-д'Ивуара вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В последнем матче группы Е команда обыграла Кюрасао и вышла в следующий раунд.

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Сборная Кот-д'Ивуара вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В последнем матче группы Е команда обыграла Кюрасао и вышла в следующий раунд.

Встреча прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 2:0. 

Победу Кот-д'Ивуару принёс Николас Пепе, отметившийся дублем. Нападающий "Вильярреала" отличился на 7-й и 64-й минутах.

В трех матчах группового этапа сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла в группе второе место. Столько же баллов у Германии, которая вышла в плей-офф с первой строчки. 

Третье место в группе Е заняла команда Эквадора, которая в последнем туре сенсационно обыграла Германию. Сборная Кюрасао же стала последней. Подробнее со статистикой и положением команд можно ознакомиться здесь


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