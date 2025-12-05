Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после выхода в 1/2-ю чемпионата мира-2026 по футболу заявил, что его команда способна остановить Францию в борьбе за путевку в финал, сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что его команда отличается сильным характером и стремлением постоянно прогрессировать.

"Это характер команды. Для меня большая честь тренировать такую ​​целеустремленную и стремящуюся к совершенствованию команду. Вполне справедливо полагать, что мы можем обыграть Францию. Мы будем упорно работать над этим. Мы единственная команда, которой удалось обыграть их дважды. Великая команда встретится с другой великой командой", - цитирует де ла Фуэнте сайт ФИФА.

Напомним, Испания пробилась в полуфинал мирового первенства, обыграв Бельгию со счетом 2:1. За выход в финал команда де ла Фуэнте поспорит со сборной Франции, которая ранее выбила Марокко.

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