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ЧМ-2026
Сегодня 11:30
 

"Мне плевать". Тренер Нидерландов сделал заявление после вылете с ЧМ-2026

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"Мне плевать". Тренер Нидерландов сделал заявление после вылете с ЧМ-2026 Рональд Куман. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман резко отреагировал на критику после вылета команды с чемпионата мира-2026, заявив, что не намерен обращать внимание на мнение окружающих, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман резко отреагировал на критику после вылета команды с чемпионата мира-2026, заявив, что не намерен обращать внимание на мнение окружающих, передают Vesti.kz.

Куман ответил критикам

После поражения от сборной Марокко наставника попросили прокомментировать обсуждения тактики национальной команды. Куман отметил, что даже изменение схемы не избавило сборную от критики.

"Вся Голландия говорила, что нам нужно играть с пятью защитниками. Мы сыграли с пятёркой в обороне — и всё равно нас раскритиковали. Повторю ещё раз: мне плевать на критику", — приводит слова Кумана во флеш-интервью "Чемпионат".

Как Нидерланды вылетели с турнира

Сборная Нидерландов завершила выступление уже на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время матча с Марокко завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне африканской команды — 4:3.

Таким образом, марокканцы продолжили борьбу за трофей и вышли в 1/8 финала, тогда как нидерландцы досрочно покинули мировое первенство.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентина.

Расписание ЧМ-2026 на 30 июня и 1 июля: кто сыграет за выход в 1/8 финала

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Чемпионат мира 2026   •   США, Сиэтл   •   1/16 финала, мужчины
2 июля 01:00   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Сенегал
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Бельгия
Ничья
Сенегал
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