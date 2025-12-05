Месси установил уникальный рекорд на чемпионате мира-2026

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения после победы над Египтом в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

По данным Opta Sports, Месси - первый игрок в истории, забивший в шести матчах плей-офф ЧМ подряд.

У аргентинца уже восемь голов на ЧМ-2026 - рекорд после пяти матчей на ЧМ со времен Герда Мюллера в 1970 году (10).

Также Месси теперь лучший ассистент в истории ЧМ (9).

Напомним, что аргентинцы проигрывали 0:2 к 79-й минуте, но до конца встречи сумели забить трижды и оформить волевую победу над египтянами. В четвертьфинале, 12 июля, Аргентина сыграет против Швейцарии, которая в 1/8 финала оказалась сильнее Колумбии.

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