Месси установил два исторических рекорда на ЧМ-2026

В Далласе завершился групповой этап для действующих чемпионов мира. Сборная Аргентины уверенно переиграла команду Иордании со счётом 3:1, набрав максимально возможные 9 очков в группе J, передают Vesti.kz.

Месси забил после выхода на замену: Аргентина выиграла третий матч на ЧМ-2026

Главным героем встречи снова стал 39-летний капитан "альбиселесте" Лионель Месси, который вышел на замену и укрепил своё лидерство в гонке бомбардиров.

Главные события матча

Шедевр со штрафного: на 80-й минуте Месси заработал стандарт у чужих ворот и сам же идеально исполнил удар, забив свой шестой гол на текущем турнире.

Историческая серия: Лео стал первым футболистом в истории, сумевшим отличиться в семи матчах чемпионатов мира подряд (с учётом игр на ЧМ-2022 в Катаре).

Абсолютный рекорд: аргентинец закрепился в статусе лучшего бомбардира в истории мундиалей, доведя общее число своих голов до 19 мячей.

Ситуация в таблице и что дальше

Аргентина с первого места вышла в 1/16 финала. В первом раунде на выбывание соперником "альбиселесте" станет главная сенсация турнира - сборная Кабо-Верде. Матч состоится в пятницу, 3 июля, в Майами.

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026

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