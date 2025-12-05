Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Месси вышел на замену и отличился на 80-й минуте матча третьего тура с Иорданией (3:1). Для него этот гол стал шестым на групповом этапе.

Ранее аргентинец оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дважды забил Австрии (2:0), не реализовав пенальти на 9-й минуте.

За ним в гонке бомбардиров идут Винисиус Жуниор (Бразилия), Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (оба - Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия), на счету которых по четыре забитых мяча.

Аргентина с девятью очками выиграла группу J, а в 1/16 финала сыграет с Кабо-Верде, матч состоится 4 июля.

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