Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 10:55
 

Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026 Лионель Месси. ©instagram.com/afaseleccion

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Месси вышел на замену и отличился на 80-й минуте матча третьего тура с Иорданией (3:1). Для него этот гол стал шестым на групповом этапе.

Ранее аргентинец оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дважды забил Австрии (2:0), не реализовав пенальти на 9-й минуте.

За ним в гонке бомбардиров идут Винисиус Жуниор (Бразилия), Усман Дембеле, Килиан Мбаппе (оба - Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия), на счету которых по четыре забитых мяча.

Аргентина с девятью очками выиграла группу J, а в 1/16 финала сыграет с Кабо-Верде, матч состоится 4 июля.

Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Гуадалупе   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 06:00   •   не начат
Нидерланды
Нидерланды
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Нидерланды
Ничья
Марокко
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!