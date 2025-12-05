Месси забил после выхода на замену: Аргентина выиграла третий матч на ЧМ-2026

Аргентина обыграла Иорданию в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 3:1 в пользу аргентинцев, у которых отличились Ло Чельсо (19-я минута), Лаутаро Мартинес (31-я, с пенальти) и Лионель Месси (80-я), вышедший на замену во втором тайме. У иорданцев один мяч отыграл Муса Аль-Тамари (55-я).

Таким образом, Аргентина набрала 9 очков и выиграла группу J, тогда как Иордания после трёх поражений стала последней в квартете.

Отметим, что в 1/16 финала Аргентина встретится с Кабо-Верде, матч состоится 4 июля.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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