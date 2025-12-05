Сборные Франции и Испании назвали составы на первый полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 1/2-й пройдёт на стадионе "ЭйТи-энд-Ти Стэдиум" в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть тут.

Стартовый состав сборной Франции: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола.

Стартовый состав сборной Испании: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Руис, Баэна, Родри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

Напомним, что победитель выйдет в финал, где сыграет против лучшего в матче Англия - Аргентина.

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