Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новое достижение на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz.

Полуфинальная встреча ЧМ-2026 против Испании стала для капитана французской команды 21-й в карьере на мировых первенствах.

По этому показателю Мбаппе вышел на первое место среди всех футболистов сборной Франции, превзойдя бывшего голкипера "трехцветных" Уго Льориса, на счету которого было 20 матчей на чемпионатах мира.

Впрочем, рекорд не помог французам добиться успеха. Команда Дидье Дешама уступила Испании со счетом 0:2 и не смогла пробиться в финал турнира. Теперь Мбаппе и его сборной предстоит сыграть матч за третье место ЧМ-2026, а после, как ожидается, состоится прощание с главным тренером. Новым наставником команды должен стать Зинедин Зидан.

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