Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал жесткую игру футболистов Парагвая после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов, а единственный гол забил сам Мбаппе, который вывел свою команду в четвертьфинал турнира.
Игроки Парагвая неоднократно пытались спровоцировать соперников на поле, а после финального свистка попытались устроить потасовку.
Мбаппе заявил, что его команда умеет отвечать на подобный футбол.
"Если придется испачкать руки, мы это сделаем. Они думали, что мы придем в смокингах играть, но мы тоже умеем играть в грязный футбол. Мы показали, что мы не просто команда, которая умеет играть в атакующий футбол", - цитирует Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
🚨🔥 Kylian Mbappé: “If we have to get our hands dirty, we will do it. They thought we'd show up in tuxedos to play, but we know how to play dirty football too”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026
“We've shown we're not just a team that knows how to play attacking football”. pic.twitter.com/OgNrnm2B6f
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с Марокко, которая в своем матче уверенно обыграла Канаду со счетом 3:0.
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