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ЧМ-2026
Сегодня 05:47
 

Мбаппе жестко ответил на провокации после победы Франции на ЧМ-2026

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Мбаппе жестко ответил на провокации после победы Франции на ЧМ-2026 Сборная Франции на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©©

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал жесткую игру футболистов Парагвая после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал жесткую игру футболистов Парагвая после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов, а единственный гол забил сам Мбаппе, который вывел свою команду в четвертьфинал турнира.

Игроки Парагвая неоднократно пытались спровоцировать соперников на поле, а после финального свистка попытались устроить потасовку.

Мбаппе заявил, что его команда умеет отвечать на подобный футбол.

"Если придется испачкать руки, мы это сделаем. Они думали, что мы придем в смокингах играть, но мы тоже умеем играть в грязный футбол. Мы показали, что мы не просто команда, которая умеет играть в атакующий футбол", - цитирует Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с Марокко, которая в своем матче уверенно обыграла Канаду со счетом 3:0.

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