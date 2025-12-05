Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Мексики и Англии вновь оказался под влиянием погоды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая должна пройти на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика), не может стартовать вовремя из-за сильного ливня. Предварительно начало игры перенесено на один час. Если по казахстанскому времени старт был запланирован на 6 июля в 05:00, то теперь матч начнется не раньше 06:00.

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Примечательно, что еще до игры организаторы планировали провести встречу раньше намеченного времени. Из-за неблагоприятного прогноза погоды и высокой вероятности грозы они собирались перенести старт с 18:00 на 12:00 по местному времени. Однако впоследствии матч решили оставить в первоначальном временном слоте.

Против переноса на полдень изначально выступала сборная Англии. В команде отмечали, что стадион "Ацтека", расположенный на высоте около 2200 метров над уровнем моря, а также дневная жара и заполненные трибуны могли стать серьезным преимуществом для хозяев.

В итоге прогноз синоптиков все же оправдался: сильный дождь помешал начать встречу по расписанию, и организаторам пришлось отложить старт уже непосредственно перед игрой.

Победитель матча между Мексикой и Англией выйдет в четвертьфинал, где встретится со сборной Норвегии, которая ранее выбила Бразилию.

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