Лука Модрич сотворил историю на ЧМ-2026 по футболу

Хорватия обыграла Гану в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в возрасте 40 лет и 291 дня стал самым возрастным игроком, сделавшим голевую передачу на чемпионате мира за всю историю наблюдений Opta (с 1966 года).

40 - Aged 40y 291d today, Luka Modric has become the oldest player to provide an assist at the World Cup on Opta record (since 1966).



Timeless. pic.twitter.com/Pv8S1W8br3 — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Хорватия с 6 очками стала второй в группе L. В 1/16 финала она сыграет с Португалией, матч состоится 3 июля.

Ранее определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу, подробности - здесь.

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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