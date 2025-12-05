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ЧМ-2026
Сегодня 11:45
 

Лука Модрич сотворил историю на ЧМ-2026 по футболу

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Лука Модрич сотворил историю на ЧМ-2026 по футболу ©Depositphotos/Dariozg

Хорватия обыграла Гану в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Хорватия обыграла Гану в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в возрасте 40 лет и 291 дня стал самым возрастным игроком, сделавшим голевую передачу на чемпионате мира за всю историю наблюдений Opta (с 1966 года).

Хорватия с 6 очками стала второй в группе L. В 1/16 финала она сыграет с Португалией, матч состоится 3 июля.

Ранее определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу, подробности - здесь.

Мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Гуадалупе   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 06:00   •   не начат
Нидерланды
Нидерланды
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Нидерланды
Ничья
Марокко
Проголосовало 3 человек

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