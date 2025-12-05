Сборная Хорватии завоевала путевку в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв Гану в заключительном матче группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы L завершилась победой хорватов со счетом 2:1.

На 31-й минуте Петар Сучич вывел свою команду вперед. После перерыва защитник сборной Ганы Деррик Лукассен восстановил равновесие, отличившись на 73-й минуте.

Ничейный результат не устраивал Хорватию, поскольку в таком случае путевку в плей-офф получала бы Гана. Однако на 83-й минуте Никола Влашич принес своей команде победу, забив решающий мяч.

Таким образом, Хорватия набрала шесть очков в трех матчах и заняла второе место в группе L, уступив лидерство Англии, в активе которой семь баллов. Ранее хорваты проиграли англичанам (2:4), а затем с минимальным счетом обыграли Панаму (1:0).

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