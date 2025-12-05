Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Швейцарии и Колумбии.

Как сообщают Vesti.kz, основное и дополнительное время встречи завершились без забитых мячей - 0:0. Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались швейцарские футболисты.

Игроки Колумбии не реализовали два удара с 11-метровой отметки, тогда как сборная Швейцарии допустила лишь один промах. В четвертьфинале чемпионата мира сборная Швейцарии встретится с действующим чемпионом мира - Аргентиной.

Видеообзор матча Швейцария - Колумбия:



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