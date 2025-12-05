Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после завершения группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу дал понять, что команда сохраняет единство перед стартом плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

41-летний форвард опубликовал в Instagram фотографии с заключительного матча группы K против Колумбии.

"Мы всё ещё вместе", - написал футболист.

Напомним, что встреча третьего тура завершилась нулевой ничьей - 0:0. Роналду провёл на поле все 90 минут, однако не отметился результативными действиями.

Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места. В матче 1/16 финала команда Роналду встретится со сборной Хорватии, матч состоится 3 июля.

Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

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