Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, выступающий за "Манчестер Сити" в АПЛ, передал свои извинения оператору, которого сбил во время матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Инцидент произошел в матче первого тура против Колумбии (1:3). На 32-й минуте футболист вступил в жесткую борьбу с Луисом Диасом у кромки поля и на полной скорости врезался в оператора.

Позже стало известно, что оператор получил травму ноги и был немедленно отправлен в клинику. Позже пострадавшего навестили представители Футбольной ассоциации Узбекистана, которые передали от Хусанова игровую футболку с автографом.

"Сборная Узбекистана вчера провела свой первый матч на чемпионате мира по футболу с Колумбией. Во время игры защитник Абдукодир Хусанов случайно столкнулся с оператором телевизионной камеры, когда боролся за мяч возле боковой линии. Представители Футбольной ассоциации Узбекистана посетили оператора, чтобы узнать о его состоянии, и подарили ему специальную футболку с автографом Абдукодира Хусанова. Защитник также передал свои искренние пожелания скорейшего выздоровления и привет оператору", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Узбекистана.

Следующий матч на ЧМ-2026 сборная Узбекистана проведет 23 июня против Португалии.

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