Эрлинг Холанд не смог помочь сборной Норвегии пробиться в полуфинал чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz. Нападающий впервые за долгое время не смог отличится голом в составе национальной команды.

В четвертьфинальном матче против Англии звездный нападающий не отметился результативными действиями, а его команда уступила со счетом 1:2 по итогам дополнительного времени.

Роковой фол

Холанд оказался в центре одного из самых спорных эпизодов встречи. Во втором тайме Торбьёрн Хеггем вывел норвежцев вперед, однако после вмешательства VAR французский арбитр Клеман Тюрпен отменил взятие ворот. Он усмотрел фол Холанда в начале голевой атаки.

В результате Норвегия лишилась гола, который мог принести ей путевку в полуфинал. А Холанд был заменен на 106-й минуте.

Голевая серия прервалась

Для Холанда этот матч стал первым за долгое время без забитого мяча за национальную команду. До игры с Англией 25-летний форвард отличался в 15 встречах сборной подряд. В них он забил 27 голов.

Чемпионат мира-2026 стал для Холанда дебютным мундиалем. Он завершил выступление на нем с семью мячами в шести матчах.

Дальше без Норвегии

Сборная Англии после победы над Норвегией вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Аргентина - Швейцария. Первую же пару 1/2-й ЧМ-2026 составили команды Франции и Испании.

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