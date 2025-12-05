Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Именно он стал главным героем встречи, оформив дубль и принеся своей команде победу со счетом 2:1, а вместе с ней путевку в четвертьфинал.
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По итогам встречи ФИФА признала Эрлинга Холанда лучшим игроком матча.
В четвертьфинале сборная Норвегии встретится с победителем пары Англия - Мексика.
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