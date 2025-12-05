Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после победы над Бразилией и выхода своей команды в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ФИФА.

В матче 1/8 финала его команда обыграла пятикратных чемпионов мира со счетом 2:1, а сам Холанд стал главным героем встречи, оформив дубль.

Форвард отметил, что секрет его результативности заключается в концентрации.

"Так обычно и бывает. Если у меня появляется один-два шанса, это обычно заканчивается голом. Я не знаю, как мне это удаётся, но я делаю это именно так, поэтому всё дело в концентрации. Я говорю себе, что шанс появится, и обычно сразу понимаю, если не забиваю. Сейчас я, кажется, начинаю осознавать, что это Божий дар - то, как мяч залетает идеально, прямо под штангу и все такое. Это просто невероятно. Мы просто продолжали двигаться вперед, но я надеюсь, что все молодые люди, смотрящие это интервью, - я надеюсь, что, когда вы немного повзрослеете, вы поймете, что играть за Норвегию - это самое большое достижение в вашей жизни", - сказал футболист после матча.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира сборная Норвегии сыграет с победителем матча между Англией и Мексикой.

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