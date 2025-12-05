Главу ФИФА заподозрили в наличии двойника после курьёза на ЧМ-2026

Болельщики на чемпионате мира по футболу 2026 года обратили внимание на курьёзный инцидент с участием президента ФИФА Джанни Инфантино, передают Vesti.kz.

По информации HITC.com, глава федерации одновременно появился на экранах трансляций двух матчей, которые проходили параллельно.

Речь идёт о заключительных играх группы E: Эквадор - Германия и Кюрасао - Кот-д’Ивуар. На завирусившихся в соцсетях кадрах видно, что Инфантино сидит в VIP-ложе на аналогичных креслах на обоих стадионах.

Ситуация вызвала массу шуток и конспирологических теорий среди фанатов, которые начали спорить о "реальности" президента ФИФА, шутить о его инопланетном происхождении или наличии двойника.

Gianni Infantino was pictured at both Group E games, despite them kicking off at the same time. 🤔



The images showed him in each stadium are just 10 minutes apart, despite the stadiums being located hours apart. 😂 pic.twitter.com/a10KDhXEsM — TRNDR Football (@TRNDRfootball) June 25, 2026

В чём причина на самом деле?

Присутствовать физически на двух играх одновременно невозможно, тем более что этот чемпионат мира проходит в трёх странах (США, Канаде и Мексике), а стадионы разделяют тысячи километров. На одном из матчей транслировалось живое присутствие функционера, а на другом - предзаписанный повтор его нахождения на трибуне.

При этом Инфантино действительно намерен установить рекорд по посещаемости матчей в рамках одного турнира. Для быстрых перемещений между городами и часовыми поясами глава ФИФА использует частный самолет, предоставленный ему одним из спонсоров турнира.

Напомним, что мундиаль стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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