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ЧМ-2026
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Франция выигрывает у Норвегии после первого тайма в решающем матче на ЧМ-2026

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Франция выигрывает у Норвегии после первого тайма в решающем матче на ЧМ-2026 Усман Дембеле после хет-трика. Фото: instagram.com/equipedefrance©

Сборная Франции ведёт в матче с Норвегией после первого матча на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Франции ведёт в матче с Норвегией после первого матча на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Заключительная встреча группы I проходит на стадионе "Джилетт Стэдиум" в Фоксборо (США). По итогам первого тайма счет 3:1 в пользу Франции.

На 7-й минуте счет открыл Усман Дембле, на 20-й он оформил дубль. Оба голевых ассиста на счету Килиана Мбаппе. 

На 21-й минуте Тело Осгор сократил отставание норвежцев, но на 32-й Дембеле вернул преимущество Франции в два мяча, оформив хет-трик.

Франция и Норвегия вышли в плей-офф досрочно, но этот матч определит, кто из них займет в группе первое место. Звездный форвард Норвегии Эрлинг Холанд остался в запасе.

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