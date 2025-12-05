Болельщики сборной Норвегии устроили яркий перформанс перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу против Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фанаты исполнили традиционный флешмоб "гребля викингов", синхронно имитируя движения гребцов на трибунах. Такая манера боления на трибунах стала одним из запоминающихся моментов на ЧМ-2026.

Напомним, что сам матч завершился уверенной победой сборной Франции со счетом 4:1. Главным героем встречи стал Усман Дембеле, оформивший хет-трик. Лидер норвежцев Эрлинг Холанд на поле не вышел.

По итогам группового этапа Франция с девятью очками заняла первое место в квартете I и вышла в плей-офф. Норвегия с шестью баллами финишировала второй и также пробилась в 1/16 финала.

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