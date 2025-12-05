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ЧМ-2026
Сегодня 06:58
 

Дешам раскритиковал судейство после вылета Франции с ЧМ-2026

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Дешам раскритиковал судейство после вылета Франции с ЧМ-2026 Дидье Дешам. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу подверг сомнению работу главного арбитра встречи, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу подверг сомнению работу главного арбитра встречи, сообщают Vesti.kz.

Главным судьей матча был Иван Бартон из Сальвадора. Франция проиграла всухую, пропустив от Испании два безответных мяча. 

"Я задам вопрос… обладает ли арбитр необходимым уровнем, чтобы обслуживать полуфинал чемпионата мира?" - цитирует Дешама инсайдер Фабрицио Романо. 

Напомним, что теперь команда Дешама сыграет в матче за третье место, тогда как испанцы вышли в финал чемпионата мира. Ожидается, что после окончания турнира французскому специалисту будут устроены проводы, а затем его должность займет не менее известный Зинедин Зидан.

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