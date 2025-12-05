Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу подверг сомнению работу главного арбитра встречи, сообщают Vesti.kz.

Главным судьей матча был Иван Бартон из Сальвадора. Франция проиграла всухую, пропустив от Испании два безответных мяча.

"Я задам вопрос… обладает ли арбитр необходимым уровнем, чтобы обслуживать полуфинал чемпионата мира?" - цитирует Дешама инсайдер Фабрицио Романо.

🚨🇫🇷 Didier Deschamps: “I will ask a question… does the referee possess the required level to manage a World Cup semi-final?”. pic.twitter.com/c8gguQ5HOZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Напомним, что теперь команда Дешама сыграет в матче за третье место, тогда как испанцы вышли в финал чемпионата мира. Ожидается, что после окончания турнира французскому специалисту будут устроены проводы, а затем его должность займет не менее известный Зинедин Зидан.

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