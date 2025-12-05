Дешам назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026: это не Франция

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал не свою команду главным претендентом на победу на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Накануне стартового матча французов на турнире специалист поделился мнением о расстановке сил среди фаворитов мундиаля. По словам Дешама, именно сборная Испании сейчас выглядит командой, которую необходимо считать главным кандидатом на завоевание титула.

"Если говорить о фаворите, то это Испания. Франция также стремится выиграть турнир, но впереди долгий путь. У нас очень сильная команда, даже несмотря на изменения в составе, однако я не считаю, что мы сильнее других. Для меня очевидный фаворит – именно Испания", – цитируют Дешама Goal.

Любопытно, что заявление Дешама прозвучало вскоре после неожиданной осечки испанцев в первом туре. Сборная Испании, которая является действующим чемпионом Европы и одним из фаворитов чемпионата мира, не смогла обыграть Кабо-Верде. Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

Тем временем сборная Франции только начинает свой путь на чемпионате мира-2026. Первый матч команда Дидье Дешама проведет против Сенегала в ночь с 16 на 17 июня. С расписанием шестого игрового дня мундиаля можно ознакомиться по ссылке.

Прямая трансляция первого матча сборной Франции на ЧМ-2026

Напомним, под руководством Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года, а также дошла до финала мундиаля в Катаре, где уступила Аргентине лишь в серии пенальти.

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