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ЧМ-2026
Вчера 07:45
 

Прямая трансляция первого матча сборной Франции на ЧМ-2026

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Прямая трансляция первого матча сборной Франции на ЧМ-2026 Сборная Франции по футболу. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня, состоится матч между сборными Франции и Сенегала в рамках чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходят на полях в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь с 16 на 17 июня, состоится матч между сборными Франции и Сенегала в рамках чемпионата мира-2026 по футболу, который в эти дни проходят на полях в Мексике, Канаде и США, передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч Франция - Сенегал на ЧМ-2026

Встреча пройдёт в рамках первого тура группы I в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

Статистические факты от ФНК

  • Команды встречались на групповом этапе ЧМ-2002: Сенегал сенсационно выиграл со счётом 1:0;
  • В 11 последних матчах у Франции одно поражение;
  • В пяти последних матчах сборной Франции забивали обе команды;
  • Девять последних матчей сборной Франции были "верховыми";
  • В двух последних матчах у сенегальцев ничья и поражение;
  • В 12 последних матчах у сборной Сенегала два поражения;
  • Высшее достижение сборной Сенегала на ЧМ - четвертьфинал;
  • В рейтинге ФИФА сборная Франции (3) выше Сенегала (15).

Следующие матчи сборных в группе

Во втором туре французы сыграют с Ираком - встреча пройдёт 23 ииюня. 

В этот же день Сенегал поспорит с национальной командой Норвегии.

Расписание 6-го дня ЧМ-2026: Франция и Аргентина начинают путь

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Франция
Франция
3:1
Сенегал
Сенегал
Кто победит в основное время?
Франция

69%

Ничья

13%

Сенегал

18%

Проголосовало 68 человек

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