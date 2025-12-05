Чемпион мира напомнил Португалии неудобную правду после ухода Роналду

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о будущем национальной команды Португалии после решения Криштиану Роналду завершить международную карьеру, сообщают Vesti.kz.

По словам бывшего полузащитника мадридского "Реала", уход легендарного форварда станет серьёзным испытанием для португальской сборной, однако команда обладает достаточным потенциалом, чтобы успешно пройти через смену поколений и сохранить высокий уровень результатов.

"Прежде всего поздравляю Португалию. Если целью было двигаться дальше без Криштиану Роналду, то вы её достигли. Годами твердили, что именно из-за Криштиану у Португалии возникали трудности. Другие утверждали, что без него команда станет лучше или что разницы между игрой с ним и без него нет. Хорошо — теперь им предстоит доказать это на деле.

С этого момента команду будут судить по тому, чего она добьётся после ухода Криштиану. Если они действительно верили, что он их сдерживал, то теперь обязаны выиграть следующий чемпионат Европы и всерьёз бороться за победу на следующих чемпионатах мира. Таковы законы футбола: слова нужно подкреплять результатами. Мы все знаем, что Роналду сыграл огромную роль в изменении менталитета португальского футбола и помог завоевать самые значимые трофеи в истории страны.

Теперь споры вокруг Криштиану позади. Всё внимание приковано к нынешнему поколению игроков. Их будут судить по завоёванным трофеям, а не по словам. Футбол помнит титулы, а не оправдания", — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.