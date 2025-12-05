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ЧМ-2026
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Беллингем едва не устроил массовую драку с футболистами Аргентины (видео)

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Беллингем едва не устроил массовую драку с футболистами Аргентины (видео) Джуд Беллингем на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/actionsports©

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем едва не стал инициатором массовой драки на поле после полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Аргентины, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем едва не стал инициатором массовой драки на поле после полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Аргентины, сообщают Vesti.kz.

После финального свистка, когда аргентинские футболисты праздновали победу и выход в финал, Беллингем подошел к полузащитнику Валентину Барко и дал ему подзатыльник. За товарища хотели вступиться другие футболисты сборной Аргентины, однако серьезной драки избежать удалось.

Отметим, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси принимать участие в разборках не стал и прошел мимо.


Напомним, что Англия вела по ходу полуфинала 1:0, но в итоге проиграла 1:2. Теперь команда Беллингема сыграет за третье место с Францией. А Аргентина вышла в финал, где будет защищать титул действующего чемпиона в матче против Испании.

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