Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде после вылета с чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Несмотря на неудачу, итальянский специалист дал понять, что не собирается покидать свой пост.
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"Мы должны продолжать работать, становиться лучше и искать новые идеи. Я считаю, что это поражение - не конец, а начало нового цикла", - цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
🚨🇧🇷 Carlo Ancelotti confirms he will NOT leave Brazil job: “We must continue to work and improve, and find new ideas. I believe that 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐨𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐝, but the beginning of a new cycle”. pic.twitter.com/6mXLG4LMYd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Напомним, что Бразилия проиграла Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира. Норвегия же прошла дальше в четвертьфинал, где встретится с победителем матча между сборными Мексики и Англии.
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