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ЧМ-2026
Сегодня 06:25
 

Анчелотти сделал заявление о своем будущем в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

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Анчелотти сделал заявление о своем будущем в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026 Карло Анчелотти. Фото: depositphotos/ DURAOFOTO©

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде после вылета с чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о своем будущем в команде после вылета с чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на неудачу, итальянский специалист дал понять, что не собирается покидать свой пост.

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"Мы должны продолжать работать, становиться лучше и искать новые идеи. Я считаю, что это поражение - не конец, а начало нового цикла", - цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, что Бразилия проиграла Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2 и завершила выступление на чемпионате мира. Норвегия же прошла дальше в четвертьфинал, где встретится с победителем матча между сборными Мексики и Англии.

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