Звезда сборной Англии забила невероятный гол

Футболистка сборной Англии Люси Бронз забила невероятный гол в товарищеском матче с женской сборной Нидерландов, сообщает "Чемпионат".

"Крайней защитнице английской сборной удался удар, который в начальной фазе выглядел как перспективный навес на дальнюю штангу ворот противниц. Однако футбольный снаряд, минуя всех участниц эпизода, угодил прямо в сетку ворот сборной Нидерландов", - говорится в сообщении.

Люси Бронз этим летом пополнила состав женской команды "Барселоны". В 2020 году защитница сборной Англии была признана лучшим игроком в мире.

Товарищеский матч между сборными Англии и Нидерландов завершился разгромной победой англичанок со счетом 5:1. Помимо Люси Бронз, забитыми мячами в составе победителей отметились Элла Тун, Лорен Хемп и дважды Бет Мид.

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