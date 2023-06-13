Тренер женской сборной Испании исключил 12 футболисток, требовавших его отставки

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Сегодня 14:14
©football-espana.net

Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда исключил из предварительной заявки на чемпионат мира 12 из 15 футболисток, объявивших против него забастовку, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Relevo.

В список не попали, в частности, представительницы "Барселоны" Мапи Леон, Патри Гихарро и Клаудия Пина, а также вратарь мадридского "Атлетико" Лола Голлардо. Другие 11 игроков могли быть вызваны, поскольку написали письма с извинениями в испанскую федерацию футбола (RFEF), но в итоге только защитник "Манчестер Юнайтед" Она Батлье и представительницы "Барселоны" Айтана Бонмати и Мариона Калдентей были возвращены в ряды сборной. Кроме того, в заявке оказалась обладательница "Золотого мяча" Алексия Путельяс, которая не входила в число забастовщиков, но только недавно восстановилась после тяжелой травмы.

Напомним, в сентябре 15 игроков подписали письмо в RFEF, в котором поставили ультиматум, что они не будут играть за сборную Испании, пока Вильда остается главным тренером, обвиняя специалиста в психологическом давлении. Руководство федерации отказалось уволить 41-летнего тренера и потребовало от всех причастных извинений.

Путельяс восстанавливалась после травмы передней крестообразной связки, когда произошла ссора, но, как сообщалось, она поддержала футболисток, объявивших забастовку. Также считается, что она выступала в качестве посредника в переговорах между членами этой группы и федерацией.

30 июня Вильда сократит предварительный список с 30 имен до 23, так что еще остается вероятность, что три возвращенные футболистки тоже могут быть исключены из состава сборной.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Финал состоится в Сиднее.

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Метки:
Футбол Испания
Новости
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