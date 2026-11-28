Женская сборная Франции провела домашний товарищеский матч с командой Венесуэлы. Трёхцветные добились победы благодаря впечатляющему камбэку с 0:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Нанси и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля. Уже к 16-й минуте гости неожиданно вели в счёте благодаря голам Дейны Кастельянос (11') и Даниуски Родригес (16'). Но ближе к концу первого тайма француженки включились и забили четыре гола до конца встречи - отличились Клара Матео (37'), Гридж Мбок (48'), Дельфин Каскарино (63') и Кадидиату Диани (69').



Для сборной Франции это четвёртая победа подряд с июня, а венесуэлки проиграли пять последних матчей с августа.

Стоит отметить, что это был первый в истории матч между женскими сборными этих стран.

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