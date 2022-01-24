Казахстанские футболистки сыграли друг против друга в Турции

Команды казахстанских футболисток Ангелины Портновой и Шохисты Ходжашевой встретились в матче седьмого тура турецкой суперлиги, сообщает пресс-служба КФФ.

Клуб "Адана Идман Юрду", в составе которого выступает вратарь сборной Казахстана Портнова, в рамках седьмого тура принимал на своем поле "Хаккаригюджу". Цвета этой команды защищает Ходжашева.

Отмечается, что во втором тайме у Ходжашевой была хорошая возможность открыть счет со штрафного, но Портнова в блестящем прыжке перевела мяч в перекладину. Поединок завершился нулевой ничьей.

После семи туров "Адана" идет в лидерах с 17 очками (пять побед, две ничьих), а "Хаккаригюджу" - на третьем месте с 15 баллами (четыре победы, три ничьих).