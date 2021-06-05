ЖФК ЦСКА, в котором выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, в матче 11-го тура российский суперлиги дома обыграл "Зенит" со счетом 2:0, сообщает KazFootball.kz.

В составе победителей отличились Маргарита Черномырдина (5-я минута) и Анастасия Поздеева (70-я).

Мясникова вышла в стартовом составе ЦСКА и провела всю игру. Всего в текущем сезоне она сыграла два матча, не отметившись результативными действиями.

На поле она вернулась 29 мая в матче против "Рязани-ВДВ" (1:1), так как до этого восстанавливалась после травмы.

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