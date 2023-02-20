Футболистка сборной Казахстана Камила Совет находится на просмотре в стамбульском "Галатасарае", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм канал "СпортРадар.kz".

По информации источника турецкий гранд проявил интерес к Совет. Девушка еще 6 февраля прибыла в Стамбул, но из-за известных событий (землетрясение га юго-востоке Турции - Прим. Ред.) начало просмотра в составе турецкого гранда затянулось. Но уже целую неделю Камила тренируется с "Галатасараем".

Женская команда "Галатасарая" после 15-ти туров занимает второе место в лиге B чемпионата Турции.