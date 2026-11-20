Каталонская "Барселона" нанесла крупное поражение женевскому клубу "Серветт" в матче пятого тура общего этапа женской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Разгром и хет-трик

Встреча команд прошла на стадионе "Йохана Кройфа" в Барселоне и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяек.

Футболистки "Барселоны" сделали заявку на победу уже в первом тайме, забив за 12 минут три безответных мяча. Сначала на 19-й минуте Айтана Бонмати открыла счёт. На 26-й минуте Клаудия Пина удвоила преимущество команды, а на 31-й Эсме Брюгтс довела счёт до 3:0.

На 62-й минуте Каролине Грэм-Хансен реализовала пенальти, а Пина, в свою очередь, оформила хет-трик (77-я и 88-я) и установила окончательный счёт.

Выход в 1/4 финала ЛЧ

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 13 очков и обеспечила себе прямой выход в четвертьфинал Лиги чемпионов наряду с "Лионом".

Каталонский клуб возглавил турнирную таблицу ЛЧ, опередив чемпионок Франции по разнице мячей.

Клубный рекорд

При этом "Барселона" 12-й сезон подряд вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - совместный рекорд с "Лионом".

Кроме того, "Барселона" довела беспроигрышную серию в женской Лиге чемпионов до 16 матчей, установив новый клубный рекорд.



