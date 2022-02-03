Японская спортсменка получила страшные травмы в Пекине

Сноубордистка Рина Йосика получила серьезные повреждения после падения на предолимпийской тренировке в Пекине, сообщает Р-Спорт со ссылкой на другие источники.

Отмечается, что спортсменка упала после одного из прыжков и осталась в неподвижном положении. Врачи поспешили к ней на помощь. Когда они попытались перенести ее, Йосика закричала от боли. Потребовалось около 20 минут, чтобы переместить 22-летнюю японку на носилки.

Йосика должна была принять участие в соревнованиях по слоупстайлу.

Напомним, сегодня, 3 февраля, Казахстан стартует на Олимпиаде-2022. С расписанием выступлений можно ознакомиться здесь.