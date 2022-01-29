В туалет с хлором. Что делают в олимпийском Пекине с зараженными COVID-19

В Пекине приняли жесткие меры противодействия распространению коронавируса на время зимних Олимпийских игр-2022. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какая участь ожидает представителей делегаций, у которых выявят COVID-19.

Для въезда в Китай участникам Олимпиады надо сдать несколько отрицательных ПЦР, проверить наличие антител, пройти полную вакцинацию и двухнедельный карантин. По прилете в аэропорту Пекина также сдается тест.

Но если, например, в Токио-2020 без свежих отрицательных результатов в город не выпускали, то в столице Китая с этим проще - их дожидаются в олимпийской деревне или в официальном отеле после заселения.

Если ПЦР-тест, который был сдан в аэропорту Пекина, оказался положительным, по месту заселения его возьмут еще раз.

В случае повторного положительного результата вызывается специальная бригада, которая сопровождает человека в карантинную зону.

Условия в карантинном отеле.

Все необходимые принадлежности приносят в пакете.

Интересно, что смывать санузел рекомендуют с хлором. Его раздают в виде таблеток.

Питание трехразовое.

После заселения приезжает врач, который оценивает состояние здоровья, предполагаемую длительность карантина и необходимость назначения препаратов.

В случае если человек чувствует себя нормально, лечение не назначают. После завершения карантина и отрицательного ПЦР-теста человек возвращается к своей делегации и продолжает свое пребывание в Пекине.

Отметим, что среди членов казахстанской делегации, прибывших на Олимпиаду-2022, случаев заражения COVID-19 выявлено не было.

Национальный олимпийский комитет для всех, кто отправлялся в Пекин, организовал двухнедельный карантин в Нур-Султане и Алматы, где ежедневно проводилось ПЦР-тестирование. Также для исключения ненужных контактов для участников Игр НОК организовал чартерный рейс и надежную противовирусную защиту в экипировке.

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Напомним, что Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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