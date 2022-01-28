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Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана
©Olympic.kz
Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2020

Сегодня, 28 января, казахстанские спортсмены прибыли в Пекин для участия в зимних Играх-2022. Вместе с олимпийской делегацией в столицу Китая отправился корреспондент Vesti.kz.

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана. Фото 1

Прибытие прямым рейсом - главное условие властей Китая. Казахстанские спортсмены прилетели в Пекин чартером. Перед этим они провели две недели на карантине. Все обязательно должны быть вакцинированы от COVID-19. 

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана. Фото 2

В аэропорту Пекина прибывших встречают в защитных противовирусных костюмах. В отличие от Токио-2020, где проходила первая "коронавирусная" Олимпиада, здесь все процедуры организованы быстро и четко.

Заранее всем делегатам нужно было собрать большой пакет документов. В него входили несколько ПЦР-тестов, тест на наличие антител, а также ряд заполненных приложений и деклараций.

По прилете в аэропорт, сканируя свой аккредитационный бейдж или паспорт, нужно получить специальный QR-код. С него затем и считывается вся информация на досмотре. 

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана. Фото 3

Обязательным является и ПЦР-тест непосредственно в аэропорту. Но ждать его результатов нужно в отеле. 

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана. Фото 4

Все время от посадки самолета до выдачи багажа заняло в среднем один час.

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана. Фото 5

Опять же, сравнивая с Японией, если все ждали жестких антиковидных мер именно от властей Токио, то в Пекине эту гонку явно выиграли.

Так, например, официальные медиаотели обнесены заборами. Заехать и выехать на территорию могут только шаттлы, доставляющие журналистов на спортивные объекты.

Автобусы ходят строго по расписанию, в остальное время ворота на въезде закрыты на замок, дежурит охрана и установлены камеры. 

Варианты, что прибывшие на Олимпиаду будут хоть как-то контактировать с местными жителями, что было возможно в Токио после прохождения карантина, здесь абсолютно исключены. Не попасть даже в продуктовый магазин поблизости. Ежедневные ПЦР-тесты обязательны. 

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана. Фото 6

Стоит отметить, что на протяжении всей пандемии Китай использует одни из самых жестких мер по борьбе с коронавирусом. Но при этом они считаются и одними из самых эффективных. 

Фото: Olympic.kz (1,2), Vesti.kz (3,4,5,6)

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Коронавирус

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