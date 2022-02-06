На старт выйдет главная надежда Казахстана на медаль Олимпиады-2022. Расписание выступлений

Сегодня, 6 февраля, казахстанка Юлия Галышева, не вышедшая на старт соревнований в могуле в первой квалификации, выступит во второй на Олимпиаде-2022 в Пекине. О всех стартах дня с участием казахстанцев на Играх - рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Откроют соревновательный день наши лыжники, а дальше уже выступят остальные спортсмены. Но главная надежда связана с Галышевой, которая выиграла бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Расписание на 6 февраля:

Лыжные гонки. Скиатлон 30 км, мужчины. Финал

13:00. Виталий Пухкало, Евгений Величко

Могул, женщины. Вторая квалификация. Финал

16:00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

Прыжки с трамплина. HS-109 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал

17:00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Ранее определились первые получатели призовых в сборной Казахстана за Олимпиаду-2022.

Напомним, за золото казахстанский спортсмен получает 250 тысяч долларов, за серебро - 150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч. Также премиальные полагаются атлетам, занявшим четвертое, пятое и шестое места - по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.