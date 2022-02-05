Определились первые получатели призовых в сборной Казахстана за Олимпиаду-2022

Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) были разыграны первые комплекты наград, по итогам которых определились первые получатели призовых в сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, сборная Казахстана по шорт-треку в составе Абзала Ажгалиева, Дениса Никиши, Ольги Тихоновой и Яны Хан заняла пятое место в смешанной эстафете.

Причем в утешительном финале В казахстанцы в борьбе за пятое-шестое места уступили представителям Нилерландов. Однако из-за дисквалификации Канады в главном финале нидерландцы поднялись на четвертое место, а Казахстан - на пятое.

Таким образом, Ажгалиев, Никиша, Тихонова и Хан стали первыми из казахстанцев, кто получит призовые. Им положено по 10 000 долларов на каждого.

Напомним, за золото Олимпиады спортсмен из Казахстана получает 250 тысяч долларов, за серебро - 150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч. Также премиальные полагаются казахстанцам, занявшим четвертое, пятое и шестое места - по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.