Стали известны призовые российских олимпийцев за медали на Играх в Пекине

Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает lenta.ru.

Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх, получат от государства по четыре миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу - по 1,7 миллиона.

Аналогичные суммы получат чемпионы и призеры Паралимпийских игр. Также денежные премии будут выплачены тренерам и специалистам, которые участвовали в подготовке спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

О том, где и во сколько казахстанцы смогут посмотреть церемонию открытия, можно прочитать здесь. Полное расписание выступлений наших атлетов приведено по этой ссылке.