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Где и во сколько казахстанцы смогут посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине

Где и во сколько казахстанцы смогут посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине
©sport-express.ru
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

"Хабар" покажет церемонию открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официальное открытие состоится 4 февраля, начало трансляции - в 18:00 по казахстанскому времени.

Трансляция соревнований по зимним видам спорта будет осуществляться на телеканалах "Хабар" и EL ARNA.

С полным расписанием выступлений наших атлетов можно ознакомиться здесь.


При этом казахстанские могулисты уже выступили на первых соревнованиях. При этом Юлия Галышева не вышла на старт, а Анастасия Городко не доехала до финиша. А вот Аяулым Амренова, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли отобраться в финал квалификации с первой попытки.

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта

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