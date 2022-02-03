Где и во сколько казахстанцы смогут посмотреть церемонию открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине

"Хабар" покажет церемонию открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Официальное открытие состоится 4 февраля, начало трансляции - в 18:00 по казахстанскому времени.

Трансляция соревнований по зимним видам спорта будет осуществляться на телеканалах "Хабар" и EL ARNA.

С полным расписанием выступлений наших атлетов можно ознакомиться здесь.

При этом казахстанские могулисты уже выступили на первых соревнованиях. При этом Юлия Галышева не вышла на старт, а Анастасия Городко не доехала до финиша. А вот Аяулым Амренова, Олеся Граур, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд не смогли отобраться в финал квалификации с первой попытки.