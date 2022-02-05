Принесет медаль Казахстану? Конькобежка Морозова сделала заявление после рекорда на Олимпиаде-2022

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz в Пекине свое стартовое выступление на Олимпиаде-2022.
Сегодня, 5 февраля, она выступила на дистанции 3000 метров, где установила рекорд страны и обошла в паре американку Мию Килбург - обладательницу бронзовой медали Олимпиады-2018. Морозова подчеркнула, что рассчитывает взять в Пекине медаль.
7 февраля она вместе с Екатериной Айдовой выступит на дистанции 1500 метров, а 17-го она обе примут участие в соревнованиях на дистанции на 1000 метров. Также 19 февраля Морозова выступит в масс-старте.
- Надежда, вы установили рекорд Казахстана и обошли призерку Олимпиады. Насколько довольны собой сегодня?
- Конечно, хочется быстрее, хочется лучше. Но я набегиваю старты. И я буду стараться бороться за медали. Я на сто процентов уверена, что я принесу в казахстанскую копилку медали.
- У вас впереди еще три старта. Какой будет приоритетным?
- 1500 метров. У меня все силы будут именно на эту дистанцию. Я постараюсь выложиться и в призеры попасть.
- Катки влияют на время. Как вас каток в Пекине?
- Хороший. Многим почему-то здесь не нравится, потому что привыкли тренироваться на быстрых катках. Но так как в Нур-Султане не такой хороший, то для нас очень хороший здесь, в Пекине.
- Какое время надо показать?
- Вот то, что сейчас есть. Это прям очень хорошо. Я бежала в Калгаре 4.01, здесь - 4.4. Для не высокогорного катка это очень хорошо.
Забравший у Казахстана. Чем Пекин удивляет на Олимпиаде-2022
Фото: ©НОК РК, Сали Сабиров
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