Принесет медаль Казахстану? Конькобежка Морозова сделала заявление после рекорда на Олимпиаде-2022

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz в Пекине свое стартовое выступление на Олимпиаде-2022.

Сегодня, 5 февраля, она выступила на дистанции 3000 метров, где установила рекорд страны и обошла в паре американку Мию Килбург - обладательницу бронзовой медали Олимпиады-2018. Морозова подчеркнула, что рассчитывает взять в Пекине медаль.

7 февраля она вместе с Екатериной Айдовой выступит на дистанции 1500 метров, а 17-го она обе примут участие в соревнованиях на дистанции на 1000 метров. Также 19 февраля Морозова выступит в масс-старте.

- Надежда, вы установили рекорд Казахстана и обошли призерку Олимпиады. Насколько довольны собой сегодня?

- Конечно, хочется быстрее, хочется лучше. Но я набегиваю старты. И я буду стараться бороться за медали. Я на сто процентов уверена, что я принесу в казахстанскую копилку медали.

- У вас впереди еще три старта. Какой будет приоритетным?

- 1500 метров. У меня все силы будут именно на эту дистанцию. Я постараюсь выложиться и в призеры попасть.

- Катки влияют на время. Как вас каток в Пекине?

- Хороший. Многим почему-то здесь не нравится, потому что привыкли тренироваться на быстрых катках. Но так как в Нур-Султане не такой хороший, то для нас очень хороший здесь, в Пекине.

- Какое время надо показать?

- Вот то, что сейчас есть. Это прям очень хорошо. Я бежала в Калгаре 4.01, здесь - 4.4. Для не высокогорного катка это очень хорошо.

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Фото: ©НОК РК, Сали Сабиров