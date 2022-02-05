Казахстанка с рекордом обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали в Пекине-2022

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на Олимпиаде-2022 в финале на дистанции 3000 метров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Морозова стартовала во второй паре в заезде вместе с американкой Мией Килбург - обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2018 в командной гонке. Казахстанка показала время 4:04,97, но этого оказалось недостаточно для завоевания награды.

Морозова побила рекорд Казахстана на этой дистанции, который ранее принадлежал Людмиле Прокашевой (4:05.01). Ее достижение было установлено 2 марта 2001 года на чемпионате мира в Калгари.

Добавим, что Морозовой еще предстоит выступить на других дистанциях на Играх в Пекине. 7 февраля она вместе с Екатериной Айдовой будет представлена на дистанции 1500 метров, а 17-го она обе примут участие в соревнованиях на дистанции на 1000 метров. Также 19 февраля Морозова выступит в масс-старте.

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