Президент Казахстана посетит церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает в своем Instagram пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
"4-5 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Кроме того, программа визита включает переговоры Президента Казахстана с лидером Китая", - сообщает Уали.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Казахстанская делегация прибыла в Китай, а в олимпийской столице активно борются с Covid-19.