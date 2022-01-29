"Почувствуйте разницу". Олимпийскую форму Казахстана и Кыргызстана обсуждают в Сети

В социальных сетях активно обсуждается внешний вид парадной формы членов сборных Казахстана и Кыргызстана, участвующих на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), сообщают 24.kg.

В Национальном олимпийском комитете Кыргызстана сообщили, что форма спортсменов бесплатно предоставлена их партнером - китайской фирмой Tectop. Сотрудничество с фирмой продолжается с 2018 года, а форма для зимней Олимпиады в Пекине была заказана летом прошлого года.

Снимок в Сети подписали словами: "Почувствуйте разницу".

Отметим, что похожая ситуация была в прошлом году перед Олимпийскими играми в Токио (Япония). Тогда кыргызстанцам не понравился крой, напоминающий больше традиционную одежду священнослужителей, также общественность была недовольна ценой в 95 тысяч сомов (487,2 тысячи тенге) за комплект.

Самая жесткая Олимпиада? Как в Китае встречали спортсменов из Казахстана

Напомним, что Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Казахстанская делегация прибыла в Китай, а в олимпийской столице активно борются с Covid-19.

Казахстан приобрел права на трансляцию Олимпиады-2022 в Пекине