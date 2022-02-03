Названы фавориты медального зачета на Олимпиаде-2022 в Пекине

Предсказаны победители зимних Олимпийских игр: лидерами в общекомандном зачете станут Россия, Китай, Германия и США. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официальный портала мэра Москвы. Прогнозистами выступили панды Жуи и Диндин.

Пандам предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц. Для непредвзятости предметы не заполняли лакомствами, все они были пустыми.

"В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты. Сомневаться им не пришлось", - приводятся на сайте слова гендиректора московского зоопарка Светланы Акуловой.



Диндин достались конусы с флагами Китая, Швеции, Нидерландов, России и Австрии, а Жуи - Норвегии, Канады, США, Швейцарии и Германии. Отмечается, что Диндин не сразу заинтересовалась конусами.

"Подумав немного, панда схватила конус с российским флагом и буквально заключила его в свои объятия. После этого она приблизилась к крайней игрушке в ряду, к которой был прикреплен флаг Китая, и прыгнула, повалив ее на землю", - добавляется в сообщении.

Жуи, в свою очередь, подошел к задаче более ответственно - он обнюхал каждый конус, после чего решил, что наиболее вероятный кандидат на победу - Германия.

"Затем Жуи понадобилось еще немного времени на размышления. Он вразвалочку прогулялся по своему жилищу и вскоре вернулся к конусу с флагом США. Таким образом, лидерами в общекомандном зачете зимней Олимпиады, по версии больших панд Московского зоопарка, станут Россия, Китай, Германия и США", - говорится в сообщении.

Помимо проведенной процедуры, пандам хотят предложить предсказать победителей отдельных видов спорта.

Добавим, что сегодня, 3 февраля, в олимпийскую борьбу вступают первые казахстанские спортсмены, ранее появилось полное расписание турнира со нашими участниками.

Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине. Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Все участники Олимпиады будут жить и соревноваться в "пузыре" без возможности выйти в город и пересечься с местным населением.