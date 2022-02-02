На Олимпиаде в Пекине стартовал первый турнир

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине стартовали первые соревнования, сообщают РИА "Новости".
В Пекине начался турнир по керлингу в дабл-миксте. В первом раунде проходят следующие матчи: Швеция - Великобритания, Австралия - США, Норвегия - Чехия и Китай - Швейцария.
Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине.
Добавим, что ранее появилось расписание выступлений казахстанских спортсменов на Игры-2022, а также выделены участники, которые могут претендовать на высокие результаты. Турнир из Пекина в Казахстане покажут в прямом эфире.
Когда ждать медали? Полное расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине
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