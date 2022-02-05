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Лидер сборной Казахстана остался без медали Олимпиады-2022

Лидер сборной Казахстана остался без медали Олимпиады-2022
©НОК РК, Сали Сабиров
Новости спорта Олимпиада Зимняя Олимпиада

Лидер сборной Казахстана по могулу Дмитрий Рейхерд выступил в финале Олимпийских игр-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, Рейхерд пробился в финал со второй квалификации.

В первом финале Рейхерд показал результат 76,90 балла и стал девятым - этого оказалось достаточно для попадания в число двенадцати лучших.

Во втором финале казахстанец набрал 76,77 балла, чего не хватило для выхода в главный, куда пробились шесть лучших.


Также в могуле Казахстан представлял Павел Колмаков, но он остановился в шаге от финала, заняв по итогам второй квалификации 11-е место.

 

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Метки:
Рейхерд Дмитрий Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта Фристайл

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